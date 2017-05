Suure finaali eel: Kalev/Cramol ei ole ühelgi positsioonil domineerivat ülekaalu

Eeloleval reedel hakatakse kodukamaral jagama korvpallikulda. Alexela meistriliiga finaalis kohtuvad kaheksakordne meisterklubi BC Kalev/Cramo ja esimest korda kullaheitlusse pääsenud Rapla Avis Utilitas.

Esmapilgul võib tunduda Taaveti ja Koljati duell, aga kas ikka on? Pärast Demonte Harperi ja Rain Veidemani lahkumist ei paista Kalev/Cramo enam ülemäära võimukas ka Eesti kontekstis. Nõustun siinkohal täielikult Tartu Ülikooli peatreeneri Gert Kullamäega, et nii Tartu kui hooaja lõpu Kalev pole tänavu sedavõrd tugevad kui varasemal kolmel-neljal aastal.

Kõrvutades finaalseeria eel koosseise julgen öelda, et kuigi Kalev/Cramo on selge favoriit, siis ühelgi positsioonil domineerivat ülekaalu neil Rapla vastu pole. Kõige problemaatilisemaks võib Rapla jaoks kujuneda väikese ääre faktor, eriti kui Gregor Arbet mängukindluse leiab. Poolfinaalis oli pikalt vigastuspausilt tagasi tulnud Arbet kahvatu, aga eeldatavalt läheb ta iga mänguga üha paremasse konditsiooni. Küsimus ongi, kui heasse seisu Arbet jõuab.

Huvitav saab kindlasti olema ka peatreenerite duell Alar Varrak versus Aivar Kuusmaa. Mehed töötasid tandemina Kalev/Cramos pea kaks ja pool hooaega, 2010. aasta suvest kuni 2012. aasta novembrini. Siis lasti Kuusmaa peatreeneri ametist priiks ja Varrak võttis koha üle. Mõlemad teavad üksteise käekirja väga hästi ning kuna sel korral on mängijate kvaliteet enam-vähem võrreldav (esiviisiku osas), avaneb Kuusmaal võimalus Varrakut ja Kalev/Cramot raputada.

Tagaliin:

Cramo - Branko Mirkovic, Sten-Timmu Sokk, Vitali Ljutitš, Martin Dorbek

Rapla - Domen Bratož, Martin Paasoja, Rasham Suarez

Tagumiste osas peaks Bratož ja Paasoja heal päeval kannatama Mirkovici ja Ljutitšiga võrdlust küll. Teine küsimus on kui kaua Rapla tagapaar kestab. Vahetusest on võtta vaid Suarez, keda pannakse hakkima Dorbek ja ega sel juhul sealt väga palju abi loota pole. Mis Kalevisse puutub, siis ega valgevenelase mänguvorm alates aprillist enam kõige teravam pole. Küll saab Raplale paras peavalu olema Mirkovici pidurdamine, eriti kate-kattest mängu puhul. Seda elementi valdab ta Eesti liiga taseme juures ikka väga hästi.

Ääred:

Cramo - Mark Tollefsen, Erik Keedus, Gregor Arbet, Timo Eichfuss

Rapla - Indrek Kajupank, Sven Kaldre, Oliver Metsalu

Arbeti jokkeri staatust finaalseerias eelpool juba mainisin. Kajupank on kindlasti Cramo meestega samal tasemel, olles ka ise endine VTB liiga mees. Kaldre panust vajab Rapla eelkõige kaitses, Metsalu peaks ideaalis 10-12 minutit vahetust andma. Saab olema huvitav näha, kas Varrak võtab nõuks ka "small ball´i" ehk ilma tsentrita mängu mängida. Sel juhul oleks Rapla valikute mõttes kohe kahe-kolme mehega vähemuses ja hapnikukraanid võivad mäng-mängult aina kinnisemaks muutuda.

Eesliin:

Cramo - Cedric Simmons, Mickell Gladness, Matthias Tass

Rapla - Thomas van der Mars, Jito Kok

Simmons on kahtlemata kõige suurem jõud korvi all, isegi suurem kui Eesti liiga MVP-ks valitud van der Mars, aga Simmonsi puhul on küsimus vigastustes. Põlved läbi ning parem õlg käib pidevalt liigesest välja. Kui vahepeal räägiti Simmonsi äraminekust Itaaliasse, siis reaalne olukord oli hoopis säärane, et Simmons poleks oma põlvedega meditsiinilist kontrolli läbinud. Cramo võis olla päris rahulik. Gladness ja Kok on suhteliselt sarnase ampluaaga tornid ehk pikkade osakonnas näib seis üsna võrdne. Ka Cramol ei ole lisakäiku pingilt võtta.