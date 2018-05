Sten Sokk: meil on nii hea relv, et peame seda lihtsalt kasutama

BC Kalev/Cramo alistas korvpalliliiga finaalseeria kolmandas mängus Tartu Ülikooli 102:82. Kalevlaste mängujuht Sten Sokk tõdes võidu järel, et seni on hea rünnakuga suudetud Tartu ära suruda. Eriti kiitis ta ameeriklasest tagamängijat Isaiah Briscoet.

“Meil on üks mees individuaalselt nii hea. Ma mõtlen Briscoet. Ülejäänud ei peagi väga punktide viskamise peale mõtlema. Kui me seda relva ei kasutaks, siis ei oleks mõtet ju üldse mängida. Lõpuks on ju kõik visata saanud,“ tõdes Sokk.

Seeria neljandale ja võib olla viimasele mängule otsa vaadates tunnistas Sokk, et kolme võidu järel on enesekindlus laes ja soov oleks loomulikult finaalseeria ära lõpetada.

“Meie mehed on näidanud küll, et enesekindlusega probleeme ei ole. Peame külma peaga mängule tulema. Ei tohi mõelda, et kõik läbi on,“ lisas ta.

Senises kolmes matšis on Soku sõnul eelkõige otsustavaks saanud kalevlaste karastus Ühisliigast.

“Oleme mänginud terve hooaja päevast-päeva heade klubide vastu. See aitab meil ühtlasemat joont hoida. Tartu on tubli olnud ja üritanud see aasta noori mängijaid rotatsiooni tuua. Arvan, et paari aasta jooksul võib see palju tulu tuua. Praegu nad alles karastuvad finaalseeriates,“ tõdes ta.