Sokk: esimesel poolajal oli kramp sees

Kalev/Cramo korvpallimeeskonna mängujuht Sten-Timmu Sokk tunnistas, et Alexela meistriliiga esimese finaalmängu alguses kammitses meeskonna tegemisi kramp.

„Kaitselauas jäime hätta, pallid kukkusid põrandale, keegi neile järgi ei läinud. Sellist algust saab seletada ainult sellega, et kramp tuli sisse," rääkis Sokk pärast avamängus Rapla Avis Utilitase alistamist. Soosikuna finaali alustanud Kalev tegi esimesel poolajal vastaset kümme pealeviset vähem ning oli vaheajaks taga 30:32. Teise poolaja hea kaitsemängu toel võttis Kalev siiski võidu 72:52.

Rapla tagamees Martin Paasoja selgitas, et Kalev lubati teisel poolajal liiga vabalt algatada kiireid rünnakuid. Juba enne mängu oli teada, et see on tiitlikaitsja üks tugevaim relv „Olime selleks valmis, kuid ilmselt mitte piisavalt valmis," nentis Paasoja. Rapla peatreener Aivar Kuusmaa viitas lisaks ka Kalevi kaitsemängule. „Nende agressiivne tegutsemine lõhkus meie kaitsemängu," märkis ta.

Kuusmaa rääkis enne finaalseriat, et üritab Kalevile vastu saada ründemänguga. Paraku viskasid tema hoolealused vaid 52 punkti. „Kui sa ei realiseeri rünnakuid, on raske võita," tõdes ta. „Poleks me teinud esimese poolaja lõpus paari rumalust, oleks me läinud vaheajale seitsme-kaheksa punktilises eduseisus."

Rapla peatreener oli sunnitud tunnistama, et mõned tema meeskonna liidrid langesid finaalmängu pinge tõttu oma tavalisest tasemest allapoole. Ta tõi näiteks oma karjääri esimese finaalmängu pidanud tsentri Thomas van-der-Marsi, kes polnud treeneri sõnul tema ise. „Me ei saanud korvi alt sisse. Lisaks andime teisel poolajal ainult kolm resultatiivset söötu. See fakt ütleb meie rünnaku kohta päris palju," selgitas ta.

Kalevi peatreener Alar Varrak oli aga teise poolajaga väga rahul. „Patt oleks millegi üle nuriseda," sõnas ta, ent lisas, et liiga kindlalt ei saa nad end veel tunda. Võib eeldada, et Kuusmaa mõtleb järgmiseks mänguks välja midagi uut. „Selge on see, et meie oleme soosikud, kuid see ei tähenda, et peaksime alati võitma," leidis ta.

Finaalseeria teine kohtumine peetakse pühapäeval kell 17.10 samuti Tallinnas.