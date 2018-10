Rapla pidi kodus tunnistama Jurmala nappi paremust

OlyBet Eesti-Läti Korvpalliliiga jätkub kolmapäeval kahe mänguga. Vastamisi lähevad Tartu Ülikool ja TAL TECH ning täiseduga jätkav BC Kalev/Cramo võtab vastu Läti Ülikooli.

ENNE MÄNGU:



Raplal ja Jurmalal on mõlemal tabelis kirjas üks võit ja üks kaotus. Rapla sai alustuseks suure kaotuse Riia VEF-ilt ning käis seejärel üle Jekabpilsist. Jurmala jäi esmalt 20 punktiga alla Tartu ülikoolile ning sai silma pähe Valgas, kui 23 punktiga mängiti üle BC Valga-Valka.

Ka visatud punktide arvestuses on tiimid pingereas üksteise järel, kui Jurmalal on keskmine näitaja 74,5 silma, siis Raplal vaid üks punkt vähem. Meeskondade punktiliidrid on edetabelis samuti lähestikku - Rain Veideman on kahe kohtumisega toonud keskmiselt 17 ja Jurmala skoorer Kristaps Mediss 15 punkti.

Rapla poolel peaks rivis tagasi olema sõrmevigastusega väljas olnud Dominique Hawkins, mängukeelu tõttu peab kohtumise vahele jätma tsenter Hunter Mickelson.