Rapla palkas USA üliõpilasliigas pallinud tagamängija

Eesti korvaplli meistrivõistluste valitsev hõbedameeskond Rapla on käed löönud esimese välismängijaga, kelleks on 24-aastane ameeriklane Nolan Cressler.

Tagamängija Cressler lõpetas kevadel ülikoolikarjääri tugevas Vanderbilti meeskonnas, kus ta mängis kaks hooaega ühes NCAA tugevamas, SEC konverentsis.

Ülikoolikorvpalli alustas ta Cornelli ülikoolis, kus oli selge liider keskmiste näitajatega 16,8 punkti., 4,2 lauapalli ja 1,6 söötu. Otsides suuremat väljakutset, siirdus ta pärast kahte aastat Vanderbilti, kus pidi leppima pisut väiksema rolliga, tuues keskmiselt 24 minutiga 7,8 punkti, 4,2 lauapalli. ja 1,7 söötu. Tema meeskonnakaaslasest Luke Kornet-ist sai näiteks Kristaps Porzingise kolleeg NBA-s New York Knick-is.

"Mulle jäi esimesena silma see, et ta on meeskonnamängija. Selle omaduse puudumine on tavaliselt suurim nn. rookie'de puudjääk. Tegemist on füüsiliselt tugeva mängumehega, kes ei põlga ka kaitsemängu. Me näeme, et tema roll rünnakul peaks Raplas olema selgelt suurem kui oli ülikoolis, sest ta on väga hea söötja ja tal on väga hea viskekäsi, mis minu arvates ei saanud piisavalt kasutust (kolmepunktivisete protsent oli 43)“, kommenteeris Rapla peatreener Aivar Kuusmaa klubi Facebooki lehel.

Cressler saabub Eestisse septembri alguses.