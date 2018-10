Rapla leegionär peab hüppeliigese sidemete rebendi tõttu tegema pikema mängupausi

"Ervins Jonatsil on hüppeliigese sidemete rebendi tõttu jalg kipsis, aga nagu pildilt näha, siis on Jonats endale kohaselt positiivne ning lubab anda endast kõik, et võimalikult kiiresti väljakule tagasi naasta," kirjutatakse postituses.

"Arstide esialgse hinnangu kohaselt on mängupausi pikkus vähemalt neli nädalat."

Jonats jõudis enne vigastada saamist Eesti-Läti ühisliigas pidada kolm kohtumist. Avamängus Riia VEF-iga kogus ta 9 punkti ja 5 korvisöötu, Jekapbpilsi vastu oli tema saldoks 14 punkti, 7 lauapalli ja 5 söötu. Vigastada sai ta kohtumises oma endise koduklubi Jurmala vastu, kus tema keskmised näitajad olid eelmise hooaja Balti liigas 11,6 punkti ja 5,1 lauapalli.