Rapla leegionär Hawkins endisele ülikoolikaaslasele Briscoele: kavatsen näidata, et olen sinust parem mängujuht!

Rapla Avis Utilitase ameeriklasest mängujuht Dominique Hawkins edastas Rapla korvpallimeeskonna sotsiaalmeedia kaudu meeleoluka tervituse endisele meeskonnakaaslasele Kentucky Ülikooli päevilt, Isaiah Briscoele.

Teadupärast lähevad mehed Alexela Korvpalli meistriliigas esmakordselt vastamisi juba laupäeval Sadolini spordihoones. Otseülekannet kell 17 algavast mängust näeb TV6-st ja Delfi TV-st.

"Kuidas läheb Isaiah? Sellest on päris palju aega möödas, kui ma sinu vastu kaitses mängida sain. Just nagu vanadel aegadel trennis, kui me teineteise vastu mängisime. Ei jõua ära oodata, et saaksin sel laupäeval sinu vastu Raplas mängida. Soovin sulle parimat, kuid ma kavatsen näidata, et olen parem mängujuht kui sina! Ole valmis!" sõnas Hawkins videotervituse vahendusel.



Isaiah ei lasknud vastusel kaua oodata ning saatis semule tervitused vastu: "Ootan väga, et saaksime teineteise vastu laupäeval mängida! Saame näha, kumb on parem mängujuht!"