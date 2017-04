Rapla korvpallimeeskond sai teise peasponsori ja uue nime

Eesti korvpalli meistriliiga mulluse pronksimeeskonna AVIS Rapla suurtoetajate ring laienes – Rapla Korvpallikooli ja meeskonda asus rahvusvahelise autorendi- ja täisteenusliisingu ettevõtte AVIS Eesti kõrval uue nimisponsorina toetama energiakontsern UTILITAS.

Meeskond kannab alates põhiturniiri viimasest mängust nime AVIS UTILITAS Rapla.

Energiakontserni UTILITAS nõukogu esimees Kristjan Rahu sõnas, et Utilitas on otsustanud toetada Rapla meeskonda senisest rohkem, asudes nimisponsoriks. “Oleme aastaid varustanud Rapla elanikke toasoojaga ja viimastel aastatel teinud Raplas olulisi investeeringuid, sealhulgas viinud linna kütmise üle kohalikule puiduhakkele, ning meil on hea meel, kui saame kogukonnale ka muul viisil kasulik olla. Eesti korvpalli pikaajalise toetajana peame oluliseks panustada Eesti korvpalli arengusse – Rapla korvpall on viimastel aastatel teinud hoogsalt edusamme ning innustanud spordisõpru nii kohapeal kui ka kaugemal,” selgitas Rahu.

AVIS Eesti esindaja Tomas Tibbing lisas, et pikaaegse korvpallitoetajana on autorendiettevõttel hea meel näha, et uue sponsori toel suureneb Rapla korvpalli toetus veelgi. “Nii nagu AVIS lähtub enda äris positiivse kogemuse pakkumisest, soovime, et ka Rapla korvpall pakuks jätkuvalt häid elamusi ja tulemusi. Koostöös uue partneriga suudame kindlasti panustada veelgi enam Rapla korvpalli arengusse ja sportlikesse tulemustesse. Sellest võidab kokkuvõttes kogu Eesti korvpall,” tõdes Tibbing.

Rapla Korvpallikooli tegevjuhi ja meeskonna mänedžeri Jaak Karpi sõnul on Rapla korvpall teinud viimastel aastatel tugeva kasvu, mida tõendavad nii võistkondade mängutulemused kui ka kogukonna kaasatus. “Kuna korvpall võidab Raplamaal järjest rohkem südameid, siis on meil Rapla Korvpallikoolis äärmiselt hea meel nii Rapla korvpalli kui meeskonna toetajate laienemise üle – see, et meie senise olulise partneri AVISe kõrval hakkab Rapla korvpallile tugevalt kaasa elama ka energiakontsern UTILITAS, on nii play-offide eel kui ka Rapla korvpalli jaoks tervikuna suur tunnustus,” sõnas Karp.

AVIS UTILITAS Rapla peab täna oma põhiturniiri viimase kohtumise, kus kodusaalis võetakse vastu turniirtabelis tagapool olev TTÜ KK. Mullune pronksimeeskond AVIS Rapla on taganud endale enne play-offe meistriliiga tabelis 3. koha. Seda mängu näeb Delfi TV vahendusel SIIT.