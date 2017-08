Rapla korvpallimeeskond palkas võimsa lätlase

Rapla korvpallimeeskond palkas tulevaks hooajaks enda ridadesse 27-aastase lätlasest jõulise ääremängija Maris Ziedinsi.

Eelmisel hooajal mängis 203 cm pikkune jõuline mängumees Läti tippklubis Ventspilsis, teatab Rapla korvpallimeeskond enda Facebooki lehel.

„Täpselt selline mängija, keda vajasime eelmine hooaeg ja vajame ka nüüd. Hea käega 4 (jõuline ääremängija), kes on ohtlik väljast, kuid kes on piisavalt tugev, et ka korvi all põhitsentrit asendada,“ iseloomustas uut täiendust peatreener Aivar Kuusmaa.