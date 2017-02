Rapla Avise korvpallimeeskonnaga liitub 206 pikkune Hollandi tsenter Jito Kok, kes viimati mängis Kreeka kõrgliigas Lavrio ridades.

22-aastane Kok, kes esindas 2012/2013 hooajast neli aastat San Diego ülikooli, on peamiselt tuntud kui suurepärane visete blokeerija. Viimasel ülikooliaastal blokeeris Kok keskmiselt 2.5 viset mängus, nelja aasta keskmine oli 2.08 blokki mängu kohta. San Diego ülikooli esindades viskas mängija viimasel aastal keskmiselt 7.3 punkti ning võttis ligi 5 lauapalli.

Pärast ülikooli liitus noor hollandlane Kreeka meistriliiga klubi GS Lavrioga, kus teenis keskmiselt 13 mängu jooksul 20.2 mänguminutit. Teenitud minutite jooksul viskas Kok keskmiselt 3.9 punkti ja võttis maha 3.8 lauapalli. Sarnaselt ülikooliaastatele oli Jito peamiseks leivanumbriks visete blokeerimine, keskmiselt 1.5 blokki mängu kohta.

Rapla Avise mänedžer Jaak Karp: "Lõpuks ometi, oli mu esimene emotsioon eile südaöösel kui saabus SMS kinnitusega, et oleme kokkuleppele jõudnud! Oleme tõesti olnud treeneritega väga valivad ja otsinud meest kaua ning pannud end sellega keerulisse olukorda. Kuid olime otsustanud, et teeme lõpuks otsuse, mille puhul süda on nii rahulik kui välismaalase värbamisel võimalik.

Kummaline, et tegemist on sarnase olukorraga eelmisele aastale, kus meie leegionärid tulid keset hooaega Kreeka meistriliigast. Vähe sellest, tookord oli Maurice Kempi puhul tegemist Van der Marsi meeskonnakaaslasega, kelle kohta ta andis meile väga kasulikku infot ja nüüd on taas tegemist Marsi meeskonnakaaslasega, seekord Hollandi koondise laagrist! Tegemist on äärmiselt atleetiku mängumehega ja minu seisukohalt ei ole väheoluline, et tegemist on pealtvaatajate jaoks atraktiivse mängijaga."