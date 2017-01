Täpselt nädala eest treeningul parema jala säärelihast vigastanud Rapla Avise korvpallimeeskonna kapten Indrek Kajupank jääb arstide hinnangul palliplatsilt eemale vähemalt kuuks ajaks.

Vigastus tekkis näiliselt tühja koha pealt. Spurtimise ajal käis säärelihasest läbi terav valu ning peale seda Kajupank jalale enam toetuda ei saanud. Säärelihast rebestanud pallur liikus esimestel päevadel vaid karkude najal. "Kolm päeva olid kargud abiks," täpsustab Kajupank. "Nüüd on nädal möödas ja mõni ütleb, et enam polegi aru saada, et lonkan. Paranemine on kulgenud kiires tempos ja loodetavasti süstide toel saan jala kuu ajaga mängukorda," oli Eesti koondislane lootusrikas.

Samal ajal ei tohi tagasitulekuga liigselt kiirustada. Varasem valus kogemus on varnast võtta. Kalev/Cramos mängides rebestas Kajupank reie-kakspealihast, tuli liiga vara platsile tagasi ja sai veel valusama hoobi. "Rebendite puhul on korduvvigastuse oht päris suur," teab Kajupank. "Oleme treeneri Aivar Kuusmaaga kokku leppinud, et pigem hoiame konservatiivset joont. Praegu sihime tagasitulekuks veebruari keskpaika ja ehk õnnestub osaleda ka Tähtede Mängul."

Indrek Kajupank on senistes Alexela meistriliiga mängudes keskmiselt panustanud 10,2 punkti, 4,3 lauapalli ja 1,5 vaheltlõiget. Balti liigas on keskmised näitajad 12 punkti, 5,2 lauapalli ja 1,3 vaheltlõiget.