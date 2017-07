Rakvere Tarvale kaotanud Betoonimeister ei saa meistriliiga kohta endale

Alexela korvpalli meistriliiga üleminekumängudes Rakvere Tarvale alla jäänud Betoonimeister/Tskk/Nord ei saa pärast Tarva tegevuse lõppemist vabaks jäänud kohta endale.

Aprilli lõpupäevil alistas Andres Sõbra juhendatav Tarvas üleminekumängudes kaks korda - kokku 16 punktiga - Tiit Soku tüüritava Betoonimeistri meeskonna. Seejärel lõpetas Tarvas aga võlgade tõttu tegevuse ning äsja otsustas korvpalliliidu juhatus, et Rakvere korvpalli edendamise üle võtnud Viru Bullile Tarva kohta ei anta.

Kas seega on võimalik, et pääse läheb ikkagi Betoonimeistrile?

„Täiesti võimatu, et saame tähtajaks ehk 15. juuliks kokku vajaliku eelarve. Ka piisavalt mängijaid pole," sõnas klubi mänedžer Mart Uuehendrik, lisades, et alaliiduga pole sel teemal ka kõnelusi peetud. „Võitnuks me üleminekumängud, olnuks hoopis teine olukord. Siis olnuks meil reaalne õigus ja võimalus olemas ning me hakanuks asjaga kohe tegelema."

Korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi kinnitusel on aga Betoonimeistri ülendamine täiesti välistatud. „Nende võimalik liitumine meistriliigaga lõppes üleminekumängude kaotusega. Reeglite järgi nii lihtsalt on. See teema ei ole mingil moel päevakorras," sõnas Kuhi.

Uuehendrik märkis samas, et paari-kolme aasta perspektiivis on võetud siiski eesmärk tippseltskonda tõusta. „Me ei soovi teha nö. üheööliblika võistkonda. Ka toetajatega räägime ikka pikemast, vähemalt 3-5 aasta projektist. Peame veel veidi ootama, kuni oma noored mängijad peale tulevad."