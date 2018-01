Põhimehest ilma jäänud Valga palkab Raplast vabaks lastud Ziedinsi

Valga-Valka/Maks&Moorits jäi ilma oma põhiskooritegijast Roberts Freimanisest, kellele tehti parem pakkumine Ventspilsist.

Valga-Valka klubi president Margus Lepik ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et ametlikult on Freimanis küll veel nende hingekirjas, kuid üleminek on sisuliselt vaid vormistamise küsimus.

Lepik ei teinud saladust, et Freimanise asemele plaanitakse tuua alles eile Rapla Avis Utilitasest vabaks lastud Maris Ziedins.

Freimanise Alexela Korvpalli Meistriliiga senise kümne mängu keskmised näitajad on olnud 18,2 punkti ja 8,1 lauapalli. Mänguaega jagus Freimanisele keskmiselt 29,6 minutit.

Ziedins on Raplale 13 mänguga toonud 28,2 minutiga mängu kohta keskmiselt 8,2 punkti ja korjanud 6,5 lauda.

Laupäeval kell 17 võõrustabki tabelis teist kohta hoidev Valga-Valka (8-4) just Raplat (7-6), kes on Tartu Ülikooli (6-5) järel neljas. Otseülekanne on nähtav Delfi TV-s ja TV6-s.