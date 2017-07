Pärnu teatas meistriliigast loobumisest, korvpalliliit püüab olukorda päästa

Möödunud hooajal Pärnu Sadama nime kandnud meeskond otsustas Alexela korvpalli meistriliigas mängimisest loobuda.

"Kunagi pidi see ju juhtuma,“ nentis Pärnu klubi juht Mait Käbin. „See otsus tuli teha, sest jõuga pole võimalik meeskonda meistriliigas hoida. Praegu suudame juhatusega veel eelmise hooaja võlgu hallata, kuid jätkates oleks asi käest läinud. Sellises olukorras uut hooaega alustada olnuks liialt riskantne.“

Pärnu Sadam sai möödunud hooajal Eesti karikavõistlustel 3. koha ning jõudis esimest korda meistriliiga poolfinaali.

Pärnu meeskonda on juba aastaid vaevanud rahalised raskused. Probleemid muutusid eriti suureks pärast seda, kui klubidel kadus võimalus maksta mängijatele tasuna stipendiumit. Seetõttu oli vaja eelarvet suurendada, kuid väikeses linnas on toetajate leidmine keeruline.

Käbini sõnul oli neil toetamiseks kokkulepe senise nimisponsori Pärnu Sadamaga, kuid tervikuna ei õnnestu neil tervet hooaega katvat rahasummat kokku saada. „Eks ma pean siin ka ise peeglisse vaatama,“ lausus Käbin enesekriitiliselt.

Käbini sõnul on kõiki eelmise hooaja mängijaid olukorrast teavitatud ning neil on võimalus otsida endale uus mängupaik. Pärnus jätkatakse aga noorte treenimisega.

Pärast Pärnu loobumist jääb meistriliigasse kuus meeskonda ning ilmselt jätkab seitsmendana ka Audentes G4S Noorteliiga nime all.

Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul üritatakse aga veel olukorda päästa. „Teeme alaliidu poolt kõik, et Pärnu jääks meistriliigasse. Loodan, et saame selle probleemi koostöös klubiga lahendada,“ lausus ta. Kuhi avaldas lootust, et Pärnu päästmisega pole veel hiljaks jäädud.