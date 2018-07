Pärnu sõlmis lepingu kanadalasest ääremängijaga

„Minu lemmikmängijaks on Steve Nash. Tema ongi põhjuks, miks ma korvpalli nii tõsiselt kiindusin,“ rääkis Drew.

Uurisime, kas tal on peale korvpalli mõni lisahobi:“ Mul on oma pisike firma Big Banchee Customized. See võtab minu vaba aja,“ oli Drew oma firma üle uhke. „Minu suur eesmärk on mängida NBA-s leian, et kui suurelt ei unista, ei ole vaja ka korvpalli mängida!“

Pärnu Sadama peatreener Heiko Rannula skautiski just Kanada mängijaid, kuna eelnevalt on olnud head kogemused. „Drew mängis keskkoolis tagamängija positsioonil, seega on tehniliselt mitmekülgsem, samas on ka teatud elemente, mida peab veel arendama, et ta korvi all efektiivsem oleks,“ rääkis Rannula. Peatreener lisas, et tema valitud mängija on mitmekülgne, ohtlik nii lähedalt kui kaugelt ning üsna liikuv ja hea viskega, mis annab meeskonnale rünnakul rohkem ruumi.

2015. aastal tuli Urquhart Kanada koondisega U19 MM-il viiendale kohale.