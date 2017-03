Alexela korvpalli meistriliiga tänases ainsas mängus alistas Pärnu Sadam võõrsil TTÜ 85:71 ja kustutas sellega ülikoolimeeskonna lootuse kolmandale kohale tõusta.

TTÜ võitis küll avaveerandi 21:19, kuid jäi poolajavileks taha 39:42 ja oli kolmanda veerandi lõpuks juba 14-punktilises kaotusseisus 55:69. Pööret ei tulnud mängu ka viimasel neljandikul.

Kaks tiimi on tänavu omavahel kohtunud kolmel korral ja seni on mängude saldo 2:1 suvepealinlaste kasuks. Pärnu mõlemad võidud on tulnud koduväljakul (22. oktoobril võideti 82:79, 14. veebruaril 76:67). TTÜ oli omakorda parem 9. novembril, kui Pärnu alistati 89:71.

Tänasele kohtumisele lisab olulisust ka tabeliseis, kus TTÜ ja Pärnu hetkel vastavalt 4. ja 5. kohal paiknevad. Kui TTÜ-l on seni kirjas 16 võitu ja 13 kaotust, siis Pärnu hingab neile tihedalt kuklasse, olles kogunud 16 võitu ja 14 kaotust.

Pärast tänast jääb Pärnul mängida veel Valga-Valka ühistiimiga, TTÜ lõpetab põhiturniiri kohtumistega Rapla Avise ja TLÜ/Kalevi vastu. Kui Rait Käbini hoolealustel peaks õnnestuma kõik need mängud võita, lõpetaksid nad põhiturniiri kolmanda kohaga.

Tänaõhtuse ülekande TTÜ Spordihoonest toovad kommentaatoripuldis teieni Siim Raudla ja Kris Killing.