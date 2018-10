Pärnu Sadam kaotas Eesti-Läti korvpalliliigas ülikoolimeeskonnale

Lätlased said silma pähe, võites 75:70. Seni oli neil kirjas kaotus Kalev/Cramolt.

Pärnu meeskonna suurimad skooritegijad olid Henri Wade-Chatman 22, Arkadi Mkrtychyan 16 ja Mihkel Kirves 10 punkti ning 13 lauapalliga.

Läti ülikooli poolel oli 22 punktiga resultatiivseim Linards Jaunzems.

Visketabavus väljakult lätlaste kasuks 45 vs 34 protsenti, lauavõitlus Pärnule 50-33 (ründelaud 23-8), pallikaotused Pärnule 15-12, punktid vastaste pallikaotustest lätlastele 17:12.

Eelinfo:

Pärnu meeskond läheb pühapäevasele mängule hea emotsiooni pealt, kuna päev varem võideti BK Liepajat väga kindlalt 93:62 ning sellele eelnevalt saadi jagu ka Valmiera meeskonnast. Suvepealinna liidriteks on senises neljas kohtumises olnud oodatult Saimon Sutt (keskmiselt 15,3 punkti, 4,5 lauapalli ja 3,8 korvisöötu), Mihkel Kirves (keskmiselt 14,3 punkti, 6,5 lauapalli ja 2,3 söötu) ja kanadalane Drew Urquhart (13,3 punkti, 6,3 lauapalli ja 4 söötu). Korraliku debüüdi tegi ka värskelt meeskonnaga liitunud ameeriklasest mängujuht Henri Wade-Chatman, kes kogus Liepaja vastu 11 punkti ja 3 söötu.

Läti Ülikooli näol on tegemist tiimiga, kes alanud hooajal seni kõige vähem mänge pidanud - ainsaks tulemuseks on 69:94 kaotus BC Kalev/Cramole. Tolles kohtumises vedasid noortest koosnevat meeskonda Edvards Mezulis ja Renars Birkans vastavalt 14 ja 13 punktiga. Kuna Cramo näol on tegemist tõenäoliselt OlyBet Eesti-Läti korvpalliliiga ühe peamise tiitlipretendendiga, siis saab pühapäevane mäng Pärnu vastu olema esimene korralik mõõdupuu hindamaks, mis kohtadele võiks lätlaste ülikoolitiim tänavu sihtida.