OTSEPILT | Pärnu võttis Lätis hiigelvõidu, TLÜ pistab rinda Jurmalaga

Sarnaselt Liepajale teenis oma viimases mängus senise kahe kaotuse kõrvale hooaja esimese võidu ka Pärnu Sadam, kes alistas pühapäeval koduses Pärnu spordihallis külla sõitnud Valmiera 87:82. Laupäeval Liepajasse sõitva meeskonna suurim murekoht on endiselt mängujuhi positsioon. Kui vahetult enne hooaja algust sai raskelt vigastada Siim-Markus Post, siis teisipäeval teatas klubi, et loobutakse ka tema asenduseks toodud leedulase Deividas Sabeckise teenetest. Sabeckis sai kolme senipeetud mänguga kirja keskmiselt 8,7 punkti, 3,0 lauapalli ja 3,3 korvisöötu.

Meeskonna uueks mängujuhiks on toodud ameeriklane Henri Wade-Chatman, kes viimati mängis Hispaania esiliigas. Peatreener Heiko Rannula käsutuses on endiselt värske rahvuskoondise kogemusega trio Mihkel Kirves, Saimon Sutt ja Karl Martin Kask, ning kanadalasest pikk ääremängija Drew Urquhart.

Betsafe Jurmala - Tallinna Kalev/TLÜ

13.10.2018 kell 18.00, Jurmala, Jurmalas valsts gimnazijas sporta zale

Ülekanne: Delfi LV (ja siin uudises)

Hooaja avamängus Tartu Ülikoolile alla jäänud Jurmala teenis järgnenud kahes kohtumises võidud Valga ja Rapla üle. Pühapäevases võidumängus olid meeskonna resultatiivseimad Edgars Jeromanovs ja Endru Davids Šmits, kes kumbki viskasid Raplale 15 punkti, kuid Martinš Gulbise juhendatava meeskonna tõeliseks trumbiks on seni olnud hea lauavõitlus. Jurmalast on mängu kohta keskmiselt rohkem lauapalle võtnud vaid Tartu Ülikool ja Riia VEF. Mängijatest on Ilja Gromovs seni kirja saanud 9,7 lauapalli mängus, Šmits ja Jeromanovs aga vastavalt 7,3 ning 5,3 lauapalli.

Kaks võitu ja üks kaotus on seni kirjas ka Jurmalasse sõitval Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnal, kes oma viimases kohtumises alistas Valga-Valka 87:61. Peatreener Gert Kullamäe käsutuses on tänavu küllaltki mitmekesine koosseis, kelle hulgast on seni enim silma paistnud uued leegionärid Damarcus Harrison ja Taylor Stafford, Eesti korvpallisõbrale juba hästi tuttav Bamba Fall, rahvuskoondise raudvara Janar Talts, 22-aastane ääremängija Karl Johan Lips ning vaid 17-aastane tagamängija Leemet Loik.

AVIS UTILITAS Rapla - VALMIERA GLASS VIA

13.10.2018 kell 17.00, Rapla, Sadolin Spordihoone

Ülekanne: Tallinna TV, Delfi TV

Pühapäeval kodusaalis Jurmalale napilt 68:71 alla jäänud Rapla esindusmeeskonna koosseisus on käesoleva nädala jooksul toimunud mitmeid muutusi. Kui esmalt teatas klubi teisipäeval, et Leedu klubist Šiauliai on meeskonda toodud 213 cm pikkune ameeriklasest keskmängija Ronald Delph, siis kolmapäeval tuli teade, et lätlasest ääremängija Ervins Jonats on rebestanud vasaku jala sidemeid ja peab vähemalt kuuks ajaks platsilt eemale jääma. Samuti ootab Aivar Kuusmaa juhendatav meeskond laupäeval väljakule tagasi ameeriklasest keskmängijat Hunter Mickelsoni, kes pidi viimase mängu üle-eelmises kohtumises sooritatud küünarnukilöögi tõttu vahele jätma.

Laupäeval Raplasse sõitev Valmiera alustas hooaega kahe võiduga, kuid jäi möödunud pühapäeval 82:87 alla Pärnu Sadamale. Peatreener Roberts Zeile juhendatava meeskonna resultatiivseim on seni olnud tagamängija Janis Kaufmanis, kes on panustanud keskmiselt 20,7 punkti, 5,0 lauapalli ja 4,3 korvisöötu mängus. Temale järgnevad Edmunds Elksnis 11,0 ning Reinis Ermansons ja Valters-Janis Liepinš kumbki 10,7 punktiga mängus.