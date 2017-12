OTSEPILT | Korvpalligigantide heitlus: BC Kalev/Cramo versus Tartu Ülikool!

Täna õhtul lähevad taas vastamisi Eesti viimaste aegade kaks edukaimat korvpalliklubi: Saku Suurhallis kohtuvad BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool.

Kui varasemalt on tegu olnud küllaltki võrdsete meeskondade vastasseisuga, siis viimastel aastatel on kaalukauss läinud üha rohkem kalevlaste poole kaldu - pärast seda, kui Tartu 2015. aastal Eesti meistriks tuli, on 18 omavahelisest kohtumisest kõigis sarjades pealinlased võitnud koguni 15.

Sel hooajal on Kalev Alexela korvpalli meistriliigas võitnud kõik 12 kohtumist, Tartul on kuue võidu kõrval kirjas juba neli kaotust.

Kuidas läheb aga täna? Kohtumine Saku Suurhallis algab kell 17 ning seda näitavad otseülekandes nii TV6 kui Delfi TV.