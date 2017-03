Alexela korvpalli meistriliigas peetakse täna õhtul üks kohtumine, kui TLÜ/Kalev võtab Audentese spordihallis vastu Rakvere Tarva/Palmse Metalli. Delfi TV toob mängu huvilisteni otseülekandes, mis algas kell 19.

Poolaja järel on üllatulikult peal Tarvas 50:43. Siim-Markus Post ja Sten Saaremäel on visanud Tarva kasuks 10 punkti, TLÜ/Kalevi poolel on 11 punkti üleplatsimees Reimo Tamm.

Eelinfo:

Mõlemad meeskonnad on koos Valga-Valkaga tabelis tihedalt kuuendast kaheksanda kohani koos ning iga võit-kaotus võib lõpliku play-off asetust oluliselt muuta. TLÜ/Kalevil on hetkel koos 10 võitu ja 17 kaotust, Rakverel 8 võitu ja 20 kaotust. Valga mahub nende vahele 9 võidu ja 19 kaotusega.

Kahest tiimist on viimasel ajal selgelt paremas hoos olnud TLÜ/Kalev, kes alistas alles eelmisel reedel Pärnu Sadama. Omavahelised kohtumised on tänavu kaldunud samuti pealinlaste kasuks: kui oktoobris sai Rakvere võõrsil neljapunktilise võidu, siis ülejäänud kaks mängu võitsid kindlalt kalevlased.