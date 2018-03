OTSEPILT DELFI TV-s: Valga-Valka üritab vastu hakata Kalev/Cramole

Koduses Alexela korvpalli meistriliigas kohtuvad täna hooaja alguse kaks edukamat - BC Valga-Valka/Maks&Moorits ning BC Kalev/Cramo. Tänaseks on Valga meeskond langenud tabelis neljandale kohale.

Hooaja komeet, Kristaps Zeidsi juhendatav Valga-Valka läks langusesse pärast nende liidri Roberts Freimanise siirdumist BK Ventspilsi ridadesse. Raplast asemele hangitud Maris Ziedinš on pigem rollimängija, ega ole suutnud liidrikoormat kanda. Toms Leimanis, samuti lisajõud, on aga tugevdus tagaliini, mitte Freimanise kohale.

Viimasest seitsmest kohtumisest on Valga võitnud vaid kaks. Üldine saldo on 11-11. Kalev/Cramo saldo on 20-1, ainus kaotus tuli 8. veebruaril kodus Tartu Ülikoolilt (73:75).

Sel hooajal pole Valga-Valka omavahelistes mängudes suutnud Kalev/Cramole ohtlikuks muutuda. Cramo on visanud igas mängus üle 90 punkti, samas kui Valga on keskmiselt jäänud 68,7 punkti peale. Väikseim vahe oli nende teises mängus - 24 punkti, vahendab basket.ee.

Tänane kohtumine Valga spordihoones algab kell 19, Dellfi TV näitab mängu otseülekandes.