OTSEPILT DELFI TV-s: Tallinna Kalev/TLÜ on üllatamas Tartu Ülikooli - avapoolaeg kuulus kalevlastele 11 punktiga!

Korvpalli Alexela meistriliigas on täna kavas üks kohtumine. Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab Kalevi spordihallis Tartu Ülikooli. Kohtumine algab kell 19.05, Delfi TV vahendab mängu otseülekandes.

Kalev võitis avaveerandi 18:15 ja kasvatas poolajavileks eduseisu juba 11-punktiliseks, 41:30. Kalev/TLÜ-l on käe valgeks saanud kaheksa meest, siiani on resultatiivseim Bamba Fall 10 punktiga. Juba 13 pallikaotust teinud tartlaste poolel on Carl Engströmi arvel 10 silma ja 9 lauapalli.

Mõlemad meeskonnad asetsevad turniiritabeli keskel. Hiljuti peatreeneri vahetuse üle elanud Tallinna Kalev/TLÜ on meistriliigas neljandal kohal, viiest mängus kirjas kaks võitu. Sel nädalal tehti peatreeneri kohusetäitja Kalle Klandorfi käe all võimas esitus Balti liigas, kus Atõrau Barsõ mängiti üle 73:42. Kas hoogu jagub ka tänaseks?

Tartu Ülikool on liigatabelis viies, kolmest mängust on võidetud vaid üks. Viimati elati üle pettumus Balti liigas, kus sellele samale Barsõ meeskonnale jäädi alla 79:88.

Kas oodata on võrdsete lahingut?