OTSEPILT DELFI TV-s | Tabeliliider Kalev/Cramo võtab vastu Pärnu Sadama

Eesti korvpallimeistrivõistluste tänases esimeses kothumises võtab BC Kalev/Cramo vastu Pärnu Sadama meeskonna.

Turniiritabelis on Kalev/Cramo kindlaks liidriks. Seni on kogutud 22 võitu ja saadud ainult üks kaotus. Pärnu on seni noppinud üheksa võitu ja saanud 13 kaotust. Tabelis annab see Pärnule kaheksa meeskonna konkurentsis kuuenda positsiooni.

Kohtumine Tallinnas Kalevi spordihallis algab kell 19.00. Mängust näeb otsepilti Delfi TV vahendusel.