OTSEPILT DELFI TV-s | Pärnu võtab ülitähtsas mängus mõõtu Raplalt

Koduses Alexela KMLis läheb täna käima viimane põhiturniiri mängunädal. Jäänud on viis kohtumist, millest täna peetakse kolm. Kõige rohkem on kaalul Pärnu Sadama jaoks, kes kohtub võõrsil Rapla Avis Utilitasega. Otseülekannet kell 19 algavast mängust näeb Delfi TV-st!

Pärnu võitis avapoolaja 18:15 ja sai poolajavileks kahepunktilise eduseisu 34:32.

Pärnu Sadam võitleb koos Tallinna Kalev/TLÜ ja BC Valga-Valka Maks&Mooritsaga positsioonidel 4.-6. Eelkõige aga positsioonile 5., et mitte veerandfinaalis kohe taas Raplaga kokku minna.

Rapla ja Pärnu on tänavu kohtunud juba viis korda, neist kolm korda KMLis, kaks BBLis. Korra on edu saatnud Pärnut, seda võõral väljakul, BBLi alagrupiturniiri esimeses ringis - 94:88. Ülejäänud tulemused: Rapla võitis kodus 74:71 ning võõrsil 78:73, 65:59 ja 75:70. Seega, kõik mängud on olnud tihedad, kuid Rapla on võitudega 4-1 peal.

Kohtumine Raplas Sadolini spordihoones algab kell 19.