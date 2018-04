OTSEPILT DELFI TV-s | Mida suudab TTÜ võõrsil Valga-Valka vastu?

BC Valga-Valka/Maks&Moorits võtab täna kell 19 Alexela Korvpalli Meistriliigas vastu TTÜ meeskonna, keda sel hooajal juba kolmes mängus võidetud on. Otseülekannet näeb Delfi TV-st!

Avapoolaja järel asus juhtima Valga/Valka 48:38.

Kui Valga meeskonna viie viimase mängu saldo on 1-4, siis TTÜ-l 3-2. Omavahel on tänavu mängitud siiski Valga taktikepi järgi: kodus on piirilinna klubi võitnud 97:74 ning võõrsil 89:85 ja 88:81.

Valgale oleks oluline täna mitte vääratada, sest neil käib koos Pärnu ja Tallinna Kaleviga heitlus positsioonidele 4.-6. 11 võitu ja 13 kaotust annavad neile praegu neljanda koha. Pärnul on viiendana koos 10 võitu, Tallinna Kalevil kuuendana 9 võitu.

TTÜ on juba play-off lootused minetanud, sest 6 võitu ja 19 kaotust annavad neile alles seitsmenda koha.