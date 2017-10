OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Valga jätkab ka kolme mängu järel meistriliigas täiseduga?

Alexela korvpalli meistriliigas on täna kavas kaks kohtumist: kui vooru keskses matšis lähevad vastamisi Tartu Ülikool ja BC Kalev/Cramo, siis teises kohtumises ristavad piigid BC Valga-Valka/Maks&Moorits ja Tallinna Kalev/TLÜ.

Valga on hooaega alustanud väga kenasti: Eesti liigas on võidetud mõlemad senised kohtumised, samal ajal kui kalevlased on võitnud Pärnut ning kaotanud Raplale ja Kalev/Cramole.

TLÜ poolel on suureks küsimärgiks Bamba Falli valmisolek: pärast kohtumist Raplaga avaldas peatreener Raido Roos, et senegallast vaevavad seedeprobleemid, mistõttu ei ole ta füüsiliselt parasjagu just kõige paremas seisus.

Kohtumine Valga Spordihoones algab kell 19.05 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes.