OTSEPILT DELFI TV-s | Kas Tartu vormistab finaalipääsu või on veel Raplal miskit varuks?

Alexela Korvpalli Meistriliigas võib täna selgeks saada teine finalist, kui Emajõe ääres lähevad kolmandat korda poolfinaalseerias vastamisi Tartu Ülikool ja Rapla Avis Utilitas. Delfi TV otseülekanne alustab kell 19.

Poolfinaalseeria kaks esimest mängu on Tartu võitnud üsna kindlalt - 75:63 ja 74:65. Kaitse koha pealt on Tartu kõvasti pitsitanud ning Rapla visketabavus on jäänud alla 40 %.

Ometi peaks nimede poolest olema tegu võrdsemate meeskondadega. Raplal nagu ka Tartul, on neli tervet leegionäri, lisaks on Tartul puudu väga oluline lüli - koondise põhitegija Kristjan Kitsing. Kui Tartu finaali purjetab, on tema kaasalöömine veel ilmselt võimalik.

Ühe mängu võiduks peaks Raplal kindlasti võimu ja oskusi jaguma. Kuid nagu ka Kuusmaa on öelnud, mängib Tartu nende jaoks väga ebameeldivat kaitset ja seda lahti loksutada pole Raplal tänavu õnnestunud. Ka on rõhutanud Kuusmaa seda, et realiseerima peaks hakkama rohkem kui iga mäng üks või kaks meest.

"Me ei anna alla. Me läheme järgmist mängu sajaga panema. Mängime 40 minutit ära ja vaatame, kuidas see seis on. Kuskilt me tagasi kindlasti ei hoia,” lubas pärast eelmist mängu Rapla kogenud tagamees Gert Dorbek.

Peatreener Aivar Kuusmaa lisas: "Seeria, olen üsna kindel, tuleb siiski Raplasse tagasi. Tartu mehed on sent surmale võlgu - nad ei kesta enam..."