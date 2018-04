OTSEPILT DELFI TV-s | Kalev/TLÜ võõrustab tähtsas mängus Pärnut, avapoolaeg kuulus külalistele

Alexela KMLi põhiturniiri lõpuni jääb kaheksa päeva, kaheksa mängu. Täna peetakse play-off asetust silmas pidades tähtis vastasseis pealinnas, kui Tallinna Kalev/TLÜ võõrustab Pärnu Sadamat. Kohtumine algab Sõle spordikeskuses kell 19, Delfi TV vahendab sündmusi otsepildis.

Pärnu võitis avaveerandi 21:16 ja kasvatas poolajavileks eduseisu 42:29-le.

Viiendal ja kuuendal kohal olevad Kalev/TLÜ ja Pärnu ei ole oma võimalusi vahepeal väga edukalt kasutanud. Nii on Valga-Valka/Maks&Moorits püsinud suhteliselt kindlalt nende ees neljandal positsioonil. Järelikult Valga-Valka väärib põhiturniiri neljandat kohta.

Pigem on nüüd küsimus selles, kes on viies, kes kuues. Sest viies mängib play-offi avaringis Valga-Valkaga, kuues aga Rapla Avis Utilitasega.

Kalev/TLÜ-l ja Pärnul on võite ühepalju, üheksa, kuid Pärnul on üks kaotus enam. Ehk et Kalev/TLÜ-l on üks mäng varuks. Pärnul jääb pärast tänast kohtuda vaid teisipäeval (10.04) võõrsil Raplaga; Kalev/TLÜ-l aga teisipäeval G4S Noorteliiga ning tuleval laupäeval (14.04) võõrsil samuti Raplaga.

Omavaheliste mängude seis on enne tänast 2-1 Kalev/TLÜ kasuks. Korvide vahe +6. Mis tähendab, et omavahelise paremuse saavutamiseks (võrdse tabeliseisu korral) tuleks Pärnul võita vähemalt kuue silmaga. Kui Pärnu täna kaotab, on nad kuuendad.