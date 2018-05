OTSEPILT DELFI TV-s | Finaali kolmas vaatus: Kalev/Cramo alustas viimast veerandit juba 24-punktilises eduseisus

Hetkel jätkub Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeria, kui kolmandas kohtumises võtab Tartu Ülikool koduplatsil vastu BC Kalev/Cramo.

Kalev alustas maruliselt ja spurtis kiiresti 10:2 ette. Avaveerandi lõpuks kasvas tiitlikaitsjate edu juba 29:15-le. Teisel neljandikul jätkus mäng Kalevi domineerimisel - pikaks vaheajaks juhtisid külalised 49:32.



Kalev/Cramo poolel näitab taas head tegutsemist vanameister Kristjan Kangur, kelle arvel on poolaja lõpuks 5 punkti, 3 lauapalli ja 3 resultatiivset söötu. Punktide osas on seni kalevlaste liidriteks olnud Janari Jõesaar ja Martin Dorbek, kes on kogunud vastavalt 11 ja 9 silma.

Tartule tõid avapoolajal Vytenis Cizauskas ja Tanel Sokk 8 punkti.

Avapoolajal ületasid kalevlased vastaseid sisuliselt igas elemendis. Kalev/Cramol oli parem visketabavus, lauavõitluses oldi üle, resultatiivseid sööte jagati rohkem ning ka palli kaotati vähem. Kõige selle tulemusena on Tallinna klubi edu 20 mänguminuti järel koguni 17 silma.

Kolmandal veerandi kasvas Kalevi edu korraks juba 28-punktiliseks ning viimasele neljandikule mindi külaliste turvalises eduseisus 78:54.