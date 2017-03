Mäng algab Leedu klubi koduväljakul kell 18.00. Delfi kajastab matši tähtsamad sündmused otseblogi vahendusel.

Esimesena murdis finaali Prienai Vytautas, kes alistas eilses poolfinaali kordusmängus Kalev/Cramo 88:77 ja jõudis edasi 5-punktise paremusega.

Tartu Ülikool pääses mullu Balti liigas finaali, kuid kaotas kullaheitluse Šiauliaile.

Pieno žvaigzdes - Tartu Ülikool

Konate sai kulbi ja viga ka otsa.

62:65. Mängu lõpuni jääb 1.36.

60:65. Konate tabas ühe vabaviske kahest.

Konate võtab 13nda lauapalli ja viga ka otsa.

60:64. Konate keerutab raske viske korvi.

60:62. Leedukatelt vabavisked. 2.26 mängida.

58:62. Korv siiski ei lugenud ning Konate viskas vabavisked mööda. Kuid siis tabas Thomas.

58:62. Konate paneb veaga palli korvi.

Marcus Kaljula: Peame vastu :)

Leedukad teevad pallikaotuse.

Time-out. Mängida jääb 3.41.

Milkale rünnakul viga! Mängu neljas.

58:60. Sokk viib tartlased juhtima. 4.10 veel mängida.

58:58: Milka tabab kaugelt!

Milkale rünnakul kolmas viga. 5.31 lõpuni.

58:55. Leedukate vabavisked 1/2.

Nelja veaga Sokk tuleb väljakule tagasi Dorbeku asemele.

57:55. Jõesaarelt neljas viga.

55:55. Milka toob tabloole viigi. 7 minutit mängida.

55:53. Jois tabab.

55:51. Balašov surub palli korvi.

53:51. Jois sai kulbi.

51:51. Talts lauapõrkest ja üle pika aja jälle viik.

Kolmas veerand on lõppenud - Pieno žvaigzdes juhib 51:49. See veerandaeg tartlastele kuue punktiga.

51:49. Milka tabab vabavisked.

Milkale viga ja vabavisked.

töötav link: http://live.shwidget.com/static/freeplayer/45548908654590.html

3. veerandi viimane minut on alanud.

51:47. Taltsi teine viga, Dimša tabab kahest vabaviskest ühe.

50:47. Jõesaar tabab.

50:45. Talts tabab korvi alt.

50:43. Žabas tabab vabavisked, tartlastel vead täis.

Ai-ai. Sokule neljas viga.

48:43. Lõpuks ometi - Dorbek tabab kaugelt.

48:40. Talts vähendab vahet.

48:38. Tamulis nõelab valusa kaugviskega.

45:38. Talts tabab, 4.15 kolmanda veerandi lõpuni.

Tartu kaugvisked juba 1/10 (10%).

Jõesaar pani kulbi, kuid kahjuks rünnakul tema kaugvise ei tabanud.

44:36. Milka tabab vabavisked.

44:34. Jälle -10 ning Kullamäe peab võtma mõtlemisaja.

42:34. Leedukad saavad kaks ründelauda järjest ja upitavad lõpuks palli korvi.

Tartu ei suuda rünnakuaja jooksul viskeni jõuda.

40:34. Agafonov keerutab palli korvi.

Kodumeeskond võtab mõtlemisaja.

38:34. Konate upitab palli korvi ja kohe ka Thomaselt korv.

Teine poolaeg on alanud.

Avapoolaja punktitoojad:

Kui leedukad on tabanud paremini kaugviskeid (45 vs 17%), siis tartlased kaheseid (59 vs 47%). Lauavõitlus hetkel viigis 17:17, pallikaotusi on Tartul rohkem (10:6).

Avapoolaeg on lõppenud Pieno žvaigzdese 38:30 juhtimisel.

Dimša viskab mõlemad vabavisked mööda.

Marcus Kaljula: Teisel poolajal tuleme tagasi

38:28. Milka vabavisked 1/2.

Algas avapoolaja viimane minut. Milkale vabavisked.

Raul: Tartu suudab selle vahe veel tagasi votta

Jois teeb juba teise jooksu.

38:27. Juba -11 silma.

36:27. Pieno žvaigzdes juhib täna esmakordselt nii suurelt.

Jõesaar on kaitses jätkuvalt hädas, leedukatele vabavisked.

34:27. Low lastakse vabalt korvi alla.

32:27. Thomas vähendab vahet.

Ikka 32:25. Tartu ei jõua rünnakuaja jooksul viskeni.

Tartu pole saanud vabavisetest veel ühtegi punkti (hetkel 0/3).

32:25. Leedukad seitsmega ees, poolaja lõpuni 4 minutit.

Talts mõlemad vabavisked mööda.

30:25. Babrauskaselt valus kolmene.

Raiki Kruuk: Kas Konate toob tartlastele tõeati teise hingamise? Super...

Hetkel suurimad punktikütid on järgnevad:

26:25. Sokk kiirrünnakust kaks punkti. Kodumeeskond võttis mõtlemisaja.

Konatelt kulp, tartlaste kindel liider hetkel.

26:23. Konate tabab kaugelt, jõudes 11 punktini.

26:20. Leedukad tabavad kaugelt. Neli minutit teisest veerandist mängitud.

23:20. Konate surub taas ülalt alla.

23:18 kodumeeskonnale. Konate surus pealt. Time-out.

arvi: andke tuld,hoiame pöialt võidu jaoks

23:16. Dimša paneb teise kaugviske järjest sisse.

20:16. Dorbek tabab kahese, vastased Dimša näol kaugviske.

Marcus Kaljula: Soe on sees. Hakkame nüüd mängima :)

Avaveerand on lõppenud Pieno žvaigzdese 17:14 võiduga.

17: 14. Konate surub palli korvi.

17:12. Leedukad tabavad rünnaku viimasel sekundil kaugviske üle kaitsja käte!

14:12. Thomas vähendab vahet.

Raiki Kruuk: Ei tea kas Talts on täna kõige parem mees TÜ meeskonnas?

14:10. Alla kahe minuti avaveerandi lõpuni.

12:10. Tartu teeb liiga palju praaki, juba neljas pallikaotus.

10:8 Pieno žvaigzdesele. Tamulis vabavisetest kaks punkti, Talts vastas lähiviskega.

8:6. Talts viskas juba kolmanda kaugviske mööda.

6:6. Sokk rünnaku viimasel sekundil läbimurdest kaks punkti, kuid kodumeeskond viigistab koheselt.

Tartu on ka juba neli kaugviset mööda visanud (Talts 2, Dorbek ja Sokk 1 kord).

4:4. Neli minutit mängitud.

Tundub, et Pieno zvaigzdes täna kolmeste kontserti ei korralda - hetkel nende kaugvisked 0/3.

2:4. Talts viib tartlased uuesti ette.

Marcus Kaljula: Küll on kurb, et ei näe

2:2. Kodumeeskond viigistas, Taltsi kolmene ei tabanud.

Mäng on alanud!

0:2. Talts viib Tartu lähiviskest juhtima.

Tartu alustab viisikuga Sokk, Dorbek, Thomas, Milka ja Talts.

Tere, korvpallisõbrad. Kõlavad juba Leedu ja Eesti hümnid ning otsustav mäng on peatselt algamas.

Kaitse: on selle asja nimi, millega täna mäng võidetakse...