Alexela korvpalli meistriliigas peetakse täna üks kohtumine, kui Audentese Spordikeskuses lähevad vastamisi tabeli kuues tiim TLÜ/Kalev ning neljandat paika hoidev TTÜ KK.

Kahe meeskonna hooajad on mõnes mõttes kulgenud kui peegelpildis: kui TLÜ/Kalev alustas korvpalliaastat paljude järjestikuste kaotustega ning on alles viimasel ajal parema hoo üles leidnud, siis TTÜ on eriliselt särava hooaja alguse järel tasapisi tabeli keskosale lähemale nihkumas.

Senise hooaja kaks omavahelist mängu on läinud üks ühele, teine teisele poole - 14. oktoobril sai TTÜ Sten Olmre lõpusekundite viskest ühepunktilise võidu, 22. jaanuaril võttis TLÜ/Kalev Djordje Dzeletovici 23 punkti toel aga lausa 20-punktilise revanši.

Tabelis on TTÜ-l neljandana 12 võitu ja 10 kaotust, TLÜ hoiab 9 võidu ja 16 kaotusega kuuendat paika.

Kohtumine Audentese Spordikeskuses algab kell 17.00 ning Delfi TV toob mängu huvilisteni otseülekandes. Mängu kommenteerivad Raul Ojassaar ja Siim Raudla.