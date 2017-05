OTSE DELFI TV-s: Täna võib selguda Eesti korvpallimeister! Kalev/Cramo võitis avaveerandi Raplas 6 punktiga

Alexela KML-i 4. finaalmäng

Gunnar Leheste: Avaveerand Kalevile 23:17.

Gunnar Leheste: Paasoja vabavisete järel seis 15:20. 37 sekundit avaveerandit jäänud.

Andres Vaher, Rapla: Ja nüüd, kui kohtunikud annavad Simmonsi kulbi asemel Raplale kaks silma, teeb Varrak elu ühe pikima spurdi. Aga peagi on rahu taas maha peal tagasi.

Gunnar Leheste: Tollefseni võimas pealtpanek ja geniaalne sööt Simmonsile:

Andres Vaher, Rapla: Päris huvitav on vaadata, kuidas kumbki treener rahul pole. Üks võtab Sven Kaldre, teine Erik Keeduse kallal.

Gunnar Leheste: 7:18 Kuusmaa: "Kaldre, kamoon!"

Gunnar Leheste: 2:15. Kalev Kruus: "Kaldrele võiks keegi nüüd äratuskella panna, et see mäng juba käib!"

Gunnar Leheste: 2:13 Mirkovic ja Simmons kombineerivad ilusa alley-oopi.

Gunnar Leheste: Mirkovicilt kaks punkti, spurt jätkub. 2:11

Gunnar Leheste: Kalev Tollefseni 2+1 järel juhtimas juba 9:2.

Andres Vaher, Rapla: Mark Tollefseni hetked: esmalt Kalevi pingi üksmeelselt hüppama kergitanud pealtpanek, siis osav sööt korvi alla Cedric Simmonsile ja siis veel 2+1 takkapihta. Sellised hetked tõmbavad üht käima ja teisel masti maha.

Gunnar Leheste: 2:4 Milline pealtpanek Tollefsenilt!

Gunnar Leheste: 2:2 Dorbek viigistab raske viskega.

Gunnar Leheste: 2:0 Van der Mars avab korvi alt skoori.

Gunnar Leheste: Esimene minut möödub punktidevaeselt.

Gunnar Leheste: Pall on mängus!

Andres Vaher, Rapla: Aivar Kuusmaa katsetab: Oliver Metsalu algviisikus.

Gunnar Leheste: Rapla algviisik: Kok, Metsalu, Van der Mars, Paasoja, KajupankKalevi algviisik: Ljutitš, Mirkovic, M. Dorbek, Tollefsen, Simmons

Andres Vaher, Rapla: Midagi on juba enne avavilet teisiti kui kolmes eelmises mängus: saalis on karikad. Suur ja väike, võitjale ja kaotajale (ehkki Raplat kaotajaks nimetada on ilmselge liialdus).

Andres Vaher, Rapla: Ja kuna meistri selgumine on täna vägagi võimalik - vabandage, Rapla fännid -, siis veel üks kiirekskurss ajalukku.BC Kalev/Cramo on tšempioniks kroonitud viimasest kaheksast hooajast kuuel, vaid 2010 ja 2015 läks võitjaau Tartu Ülikool/Rockile. Seni kaks pronksi saanud Rapla meeskond on, nagu me kõik ilmselt juba teame, finaalis esmakordselt.

Andres Vaher, Rapla: Enne mängu algust on õige hetk, et meenutada seni seerias toimunut. Kolleeg Raul Ojassaare vaade kaheksast mängijast, kelle roll omanud suuremat tähtsust - kas siis paremast või vähe halvemast küljest.http://sport.delfi.ee/news/korvpall/kml/rapla-ja-kalevi-neljanda-mangu-eel-senise-seeria-mvp-on?id=78290128

Gunnar Leheste: Esimesed pildid saalist: https://g2.nh.ee/dgs/loader.php#id=196182

Gunnar Leheste: Pilt Kalevi riietusruumist: https://www.facebook.com/bckalevcramo/photos/a.222525844451808.48442.217084668329259/1332777620093286/?type=3&theater

Andres Vaher, Rapla: Rapla on korvpalli(pea)linn mitte ainult välimuselt, vaid ka sisemuselt. Ehk teisisõnu: veidi enam kui pool tunni enne avavilet on ka Sadolini mänguväljaku äärne värvunud juba kaunikestki punaseks. Kohal poisid-tüdrukud, emad-isad, noored-vanad, VIP-id, erapooletud ja -poolikud ning lihtsalt manulised.Saali teadustaja kütab rahvast üles: "Aitab neist kolmepunktilistest kaotustest! Ükskord me võidame niikuinii! Täna kümnega."

Gunnar Leheste: Rapla on tõeline korvpallilinn. Mitte ainult hingelt, vaid ka välimuselt: https://g1.nh.ee/dgs/loader.php#id=196178