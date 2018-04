OTSE DELFI TV-s | Rapla haaras otsustavas veerandfinaalkohtumises Kalev/TLÜ vastu poolajaks kindla eduseisu

Alexela korvpalli meistriliiga veerandfinaalis peetakse täna otsustav kohtumine: kolme võiduni peetava seeria viiendas mängus lähevad vastamisi Rapla Avis Utilitas ja Tallinna Kalev/TLÜ.

Seerias üllatuslikult 2:0 edu sisse saanud Kalev ei ole suutnud kolmandas ega neljandas mängus seeriat ära lõpetada, kuigi neil oli kolmandas kohtumises selleks reaalne võimalus. Neljandas mängus sai favoriidiseisuses Rapla aga juba päris kindla 93:64 võidu.

Rapla pidi kaks esimest mängu pidama ilma oma skooriliidri Nolan Cresslerita, ent on mõlemad kohtumised, kus Cressler on osalenud, võitnud. Selles seerias on end heast küljest näidanud ka teine ameeriklasest tagamees Dominique Hawkins, kel jäi neljandas mängus vaid õige pisut puudu kolmikduublist - Hawkinsi arvele jäi 19 punkti, 8 lauapalli ja 8 korvisöötu.

Kas Cressleri tagasitulek viib Rapla ka täna suurele võidule ja poolfinaali Tartu Ülikooli vastu või suudab Gert Kullamäe juhendatav Kalev/TLÜ veel korra üllatada? Kohtumine Raplas Sadolini Spordihoones algab kell 18.00 ning Delfi TV näitab seda otseülekandes.