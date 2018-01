OTSE DELFI TV-s | Rapla asus poolajaks ValgaValka vastu juhtima

Alexela korvpalli meistriliigas lähevad täna taas vastamisi meeskonnad, kes alles detsembri keskel samas sarjas kohtusid - BC Valga-Valka/Maks&Moorits ja Rapla Avis Utilitas.

Sel hooajal on omavahelised heitlused läinud seni Valga kasuks - piirilinlased võitsid nii võõrsil kui ka kodus. Viimasest mängust saati on aga tiimide ridades toimunud põnevaid muudatusi: Valgast on lahkumas Roberts Freimanis, kelle asemele toodi aga just nimelt Rapla ridadest teine lätlane Maris Ziedins. Rapla on seevastu lisaks Ziedinsile minema lubanud ka pettumust valmistanud Kosovo koondise mängujuhi Jaren Sina, kelle asendajaks toodi tiimi aga ülitugevas Kentucky ülikoolis kõvaks kaitsemängijaks sirgunud Dominique Hawkins.

Valgal on meistriliiga tabelis kirjas kaheksa võitu ja neli kaotust, Rapla hetkesaldo on 7-6.

Kohtumine Valga spordihoones algab täna õhtul kell 17.00 ning Delfi TV näitab mängu otseülekandes.