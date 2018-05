OTSE DELFI TV-s | Korvpalli meistriliiga poolfinaalide avalöök! Kalev/Cramo võitis Pärnu vastu poolaja 25 punktiga

Omavahelised mängud 4-0 Cramole. Kuid, kahes mängus oli Cramo paremus alla kümne silma – need olid Pärnu talvised kodumängud: Cramo võitis 87:78 ja 93:86. Kahes ülejäänud vastasseisus oli Cramo paremus vastavalt 16 ja 21 silma. Ainus ere statistiline erinevus on pallikaotuste kategooria, kus Pärnu on teinud keskmiselt mängus 6,3 kaotust rohkem, vahendab basket.ee.

Kalev/Cramo Soome laagris osales kümme mängijat. Kahe mehe jaoks hooaeg paraku on läbi – Cedric Simmons ja Erik Keedus. See-eest olid laagris aktiivsed vahepeal vigastuste või haigusega puudunud Janari Jõesaar, Sten Sokk, Martin Dorbek, Bojan Subotic, Branko Mirkovic, Gregor Arbet.

Pärnu poolel selgeid kadusid ei ole. Neljamängulisest veerandfinaalist on ka aega olnud taastuda alates neljapäevast. Viimane mäng kodus Valga-Valkaga polnud ka enam väga raske – tulemus 90:66.

