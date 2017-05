OTSE DELFI TV-s: Kas Rapla suudab Kalev/Cramole finaalseeria avamängus vastu saada?

Juba täna õhtul saab alguse Alexela korvpalli meistriliiga finaalseeria, kus tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo võtab avalahingus vastu poolfinaalis Tartu Ülikooli üllatanud Rapla Avis Utilitase. Vaata suurt mängu otsepildis Delfi TV-st!

Korvpalli finaal: Kalev/Cramo - Rapla Avis Meelis Naudi: Seis 4:4. Simmons on juba kahel korral pealt pannud. Meelis Naudi: Ja pall on mängu pandud! Finaal algas. Jaan Martinson: Publikut on, aga mitte nii palju, kui võiks. Raplas elab 5100 inimest. Saaksid kenasti saali täis toppida. Meelis Naudi: Ott Lepland esitas mängueelse Eesti hümni. Jaan Martinson: Kihlveokontorid seavad Kalevi piinlikult suure ülekaaluga favoriidiks - võidukoefitsient 1,08. Rapla edu korral saab raha tagasi 8-kordselt. Äkki tasub proovida? Raplakatel on soe sees, emotsioonid üleval ja hing suur. Meelis Naudi: Ühe korra on Aivar Kuusmaa meeskond Kalevi sel hooajal juba alistanud - see oli meistriliiga hooaja avavoorus, kui koduses Sadolini Spordihoones saadi üllatuslik 82:66 võit. Teine omavaheline kohtumine läks napilt kalevlaste kasuks - siis said Alar Varraku hoolealused kirja 80:77 võidu. Meelis Naudi: http://sport.delfi.ee/news/arvamus/lood/finalistide-relvad-mustad-hobused-ja-selge-soosik?id=78183844 Meelis Naudi: Tere õhtust! Juba tunni aja pärast alustavad Kalev/Cramo ja Rapla Avis Utilitas finaalseeria esimest kohtumist. Väike ennustus tänaseks: http://sport.delfi.ee/news/korvpall/kml/korvpalliliit-ennustab-rapla-voidab-tanase-mangu?id=78192268

"Ma luban, et anname endast parima. Parim stsenaarium oleks meie jaoks, kui võtaksime esimesest kahest mängust ühe ära - kui ei, siis luban, et kodus ikka ühe ära võtame!" põrutas Kuusmaa pärast Tartu alistamist. Kas Raplal jagub jõudu, et kalevlaste elu juba esimeses kohtumises raskeks teha või kulutati kogu oma energia poolfinaalis ära?

Nelja võiduni peetava finaalseeria avamäng algab täna õhtul kell 19.10, Delfi TV ja TV6 otseülekannet kommenteerivad Tarmo Paju ja Peep Pahv.