OTSE DELFI TV-s | Kas Rapla saab täna pronksmedalid kaela? Pärnu on poolajaks ühe punktiga ees

Alexela korvpallimeistrivõistlustel kohtuvad täna pronksiseeria neljandas mängus Pärnu Sadam ja Rapla Avis Utilitas. Poolajaks on Pärnu 35:34 eduseisus.

Kolme võiduni mängitavas seerias on seis praegu 2:1 Rapla kasuks. Seeria avamängu võitis Rapla koduväljakul 84:77. Teises kohtumises oli Pärnu koduplatsil parem 73:67 ning kolmanda mängu võitis taas Rapla 90:79.

Pärnu ja Rapla kohtumine algab täna kell 19.10 Pärnus. Delfi TV näitab mängust otsepilti.

KOMMENTAARE III. MÄNGU JÄREL

Siim-Markus Post: „Nad muutsid teisel poolajal oma kaitset, tulid kõrgemalt ja agressiivsemalt peale. Kolmanda veerandaja alguses saidki nad tänu sellele paremini käima ja kerge edu sisse. Hawkins oli nii rünnakul kui kaitses päris hea.”

Heiko Rannula: „Kui suurt pilti vaadata, siis kõigis meie mängudes on otsustavaks saanud see, kes kolmandal veerandil paremini minema saab ja edu sisse mängib.Täna said nemad paremini hakkama kolmandal veerandil ja tegelikult üleüldse olid nad terve kohtumise kokkuvõttes paremad.

Vaja on nüüd meil koguda end. Neli-viis meest peavad hakkama taas korraga õnnestuma, siis saame võrdelt mängida ja võidule mõelda.

Minus on küll usku, et suudame seeria Raplasse veel tagasi tuua.”