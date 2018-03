OTSE DELFI TV-s | Kalev/Cramo võitis tulises derbis Tartu Ülikooli vastu poolaja nelja punktiga

Koduses Alexela korvpalli meistriliigas kohtuvad täna liidrid omavahel põhiturniiril neljandat ja viimast korda. Mõlemal meeskonnal, nii Tartu Ülikoolil kui BC Kalev/Cramol jääb pärast seda pidada veel viis kohtumist.

Kahe liidri ning igipõlise konkurendi mäng Tartus algab laupäeval kell 17.00 ning mängu näitab lisaks Delfi TV-le ka TV6. Tabelis edestab Cramo Tartut siiski viie võiduga, nii et mängus on pigem au ja ajaloolis-sportlik printsiip.

Kui Kalev/Cramo on keskendunud vahepeal suuresti tähtsatele Ühisliiga mängudele, mis kahjuks pole loodetud edu toonud, siis Tartu Ülikool pressis ennast kindlalt kahe mängu summas Rapla AVIS Utilitase üle (+35 pt) Balti liiga poolfinaali. Poolfinaalseeria Jurmalaga on neil ees 14. ja 21. märtsil.

Omavahelistes mängudes on Cramo tänavu peal 2:1. Kui 20. oktoobril võitis Cramo võõrsil 73:68 ja 30. detsembril kodus 86:70, siis viimati, 8. veebruaril Kalevi Spordihallis pidi tiitlikaitsja tunnistama Priit Vene hoolealuste paremust 75:73 (28:34).

Mängu käik: Kalev võitis avaveerandi 28:23, olles viimase 2 minuti ja 47 sekundiga välja tulnud 13:23 kaotusseisust. Poolajale mindi Kalev/Cramo 51:47 juhtimisel.