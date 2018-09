OTSE DELFI TV-s | Hooaega kaotusega alustanud TalTech võtab teises kodumängus vastu Liepaja

Tehnikaülikooli mehed tegid hooajaga algust juba eile, kui Läti mullusele meistrile Ventspilsile jäädi kodus alla 78:92. Toomas Raadik viskas TalTechi eest 20, Levi Martin Giese 19 silma.

BK Liepaja on täiesti uus meeskond, mis tekkis areenilt kadunud Liepajas Lauvase asemele. Meeskonnas on endiselt osad mullu Lauvases pallinud mängijad, kuid suurelt jaolt on ka koosseis uus. Lauvas jäi mullu Läti liigas play-off'ist välja, kogudes põhiturniiril kaheksa võitu ja 21 kaotust. Kohtumine TalTechiga on Liepaja jaoks hooaja avamäng.

Kohtumine TalTechi spordihoones algab täna kell 16.00 ning Delfi Sport näitab seda otseülekandes.