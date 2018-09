Olybet Eesti-Läti Korvpalliliiga saab laupäeval kuue mänguga täistuurid üles, kaks kohtumist Delfi TV-s

Eelmisel hooajal Alexela Korvpalli Meistriliigas esimesena medalita jäänud Pärnu Sadam eestlastest tuumik jäi sisuliselt samaks, kui suvel kõik mehed järjepanu lepinguid pikendasid. Viimases koondiseaknas said koondisekarastust Saimon Sutt, Mihkel Kirves ja Karl-Martin Kask ning lisandunud on kaks välismängijat - kanadalane Drew Urquhart ja armeenlane Arkadiy Mkrtychyan. Kahjuks sai hooaja eel põlvevigastuse pärnakate mängujuht Siim-Markus Post, kelle kohale mängujuhi positsioonile palgati kiirelt asendaja Leedust - Deividas Sabeckis.

BK Ogre meeskond mängis ennast eelmisel hooajal Läti kõrgliiga põhiturniiril neljandale kohale ning napsas poolfinaalseerias hilisemalt meistrilt ka ühe võidu. Lõpuks lepiti aga sarnaselt Pärnu meeskonnale liigas neljanda kohaga. Eestlastele tuttavad nimed Ogre nimistust on tagamehed Rinalds Sirsins ja Edgars Lasenbergs, esimene Rakvere Tarva päevilt ning teine Valga-Valkast. Kogemust ja punkte võib oodata ka 35-aastaselt ääremängijalt Janis Poznaksilt.

Tartu Ülikool - BK Jurmala

29.09 kell 17.00, Tartu, TÜ sph

Ülekanne: Delfi TV

Eelmisel hooajal Eesti meistriliigas hõbemedalile tulnud ja suvel jõulisest suunamuutusest teada andnud Tartu Ülikooli meeskond on kokku saanud paari kogenud mängijaga tugevdatud noore koosseisu, kus kiirust ja talenti on vähemalt hooajaeelsetesse kontrollmängudesse jagunud kuhjaga. Alles 18-aastane Kaunase Žalgirisest laenatud tagamees Arnas Velicka, Eesti koondislane Kregor Hermet ja kogemustega mehed Rain Raadik ning Julius Kazakauskas on tõenäoliselt need, kes vähemalt hooaja alguses võiks Priit Vene taktikepi all pallivatele tartlastele suuna kätte näidata.

Ka BK Jurmala koosseis hetkel veel keskmisele Eesti korvpallisõbrale suurt midagi ei ütle, kui tiimi liidriteks peaksid olema 32-aastane mängujuht Edgars Jeromanovs, Saksamaa esiliiga võitjatiimist naasev 25-aastane äär Endru Davids Smits ja 23-aastane tagamees Kristaps Plavnieks. Negatiivseks üllatuseks oli kindlasti Jurmala ühe liidri Haralds Karlise otsus alles 27-aastaselt vigastuste tõttu mängijakarjäär lõpetada.

VEF Riga - AVIS UTILITAS Rapla

29.09 kell 17.00, Elektrum Olimpiskais Sporta centrs

Ülekanne: Best4Sports TV

Eelmisel hooajal Alexela Korvpalli Meistriliigas pronksmedaliga lõpetanud AVIS UTILITAS Rapla saab kohe avamänguks korraliku pähkli, kui võõrsil minnakse vastamisi üheks liiga favoriidiks peetava Riia VEF-iga.

Aivar Kuusmaa poolt juhendatavas Raplas jätkasid mullusest tuumikust Indrek Kajupank, Sven Kaldre ja hea hooaja teinud ameeriklane Dominique Hawkins. Viimane neist valiti mullu ka Eesti meistriliiga sümboolsesse viisikusse. Uutest mängumeestest torkab ilmselt esimesena silma Itaaliast naasnud Eesti koondise tagamees Rain Veideman. Välismängijad Hunter Mickelson, Ervins Jonats ja Wadly Mompremier peavad ennast marulisele Rapla publikule alles tõestama hakkama.

Mullu Lätis hõbedale jäetud Riia VEF-is jooksevad tänavu platsile mitmed Läti koondises või selle piiri peal olevad mängumehed nagu näiteks 29-aastane "number kolm" Artis Ate, 27-aastane suur äär Mareks Mejeris, 25-aastane "number neli" Andrejs Grazulis ja kogenud 35-aastane viskaja Kristaps Janicenoks. Tagaliini on toodud kaks ameeriklast, 27-aastane Vincent Council ja 23-aastane Austin Luke. Esimene neist tuleb Soome kõrgliigatiimist BC Nokia ning teine otse USA ülikoolist. Korvi all võtab koha sisse Poola liigast üle tulev 211 cm pikkune ameeriklane Steve Zack.



TAL TECH - BK Ventspils

29.09 kell 17.00, Tallinn, TAL TECH Spordihoone

Ülekanne: Delfi TV

Uut nimekuju juurutav Tallinna Tehnikaülikooli meeskond on saanud Jaan Puideti ja Gregor Arbeti näol eelmise aasta tuumikule täiendust kogemuste näol. Mullune hooaeg Rait Käbini juhendataval meeskonnal ootuspäraselt ei õnnestunud, kui Eesti meistriliigas jäädi põhiturniiril 7. kohale ja play-offist välja. Tagasi on ameeriklasest keskmängija Levi Martin Giese ning tagaliinis vaadatakse esimesena otsa Sten Olmrele ja Oliver Metsalule.

Ventspils tuleb sellele kohtumisele kaotuse pealt, kuna reede õhtuses liiga avamatšis jäädi 85:97 alla BC Kalev/Cramole. Sisuliselt kaheksa mehega Cramo vastu pingutanud valitseva Läti meistri poolel paistis kõige enam silma 19 punkti ja 11 lauapalli kogunud ääremängija Jonathan Arledge. Ingus Jakovics tõi 16 silma ja Anthony Bean lisas Roberts Štelmahersi juhendatava tiimi kasuks 13 punkti.

VALMIERA GLASS VIA - BC Valga-Valka/Maks&Moorits

29.09 kell 19.00, Vidzemes Olimpiskais Centrs

Valga-Valka meeskond on alanud hooaja eel teinud mitmeid suuri muudatusi, millest põhiline leidis aset treeneripingil. Seni tiimi juhendanud Kristaps Zeids lahkus ning asemele tuli Armands Misus. Vahetunud on ka suur hulk mängijaid, kui eestlaste osakonnas liitusid 29-aastane ääremängija Timo Eichfuss, ambitsioonikas Martin Jurtom ja 20-aastane tagamees Tom Kaldre. Tiimis jätkavad välismaale pürginud 23-aastane tagamees Egert Haller ja 28-aastane "number kolm" Kaspars Miglinieks. Välismaalt on toodud Belgia kõrgliigakogemusega Carl Anthony Montgomery ning Austraaliast palju külmemasse kliimasse tulnud Dashawn King.