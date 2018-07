Olmre lükkas tagasi välismaalt tulnud pakkumised ja jätkab TTÜ-s

Viimasel kahel hooajal TTÜ KK meeskonna liidrina koduses Alexela korvpalli meistriliigas üheks juhtmängijaks kerkinud Sten Olmre jätkab uuel hooajal TTÜ-s.

Korvpall24.ee portaalile intervjuu andnud 23-aastane ja 192 cm pikkune tagamängija tunnistas, et kuigi võimalusi oli siirduda välismaale palju, siis valis ta jätkamise TTÜ meeskonnas ning asub uuesti omandama kõrgharidust.

"Välismaalt on huvi olnud palju ning mõningad klubid on isegi konkreetse pakkumise teinud olenemata mu enda vähesest huvist. Kuna sai otsustatud, et lähen kooli ja tegelen ka isiklike asjadega rohkem, siis nii hetkel ongi. Pakkumisi oli Hispaania esiliigast, Itaalia esiliigast ja Rootsi meistriliigast," avaldas Olmre.

Ta lisas, et pigem ei ole tema tulevik seotud korvpalluriks olemisega.