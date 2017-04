NUMBRID EI VALETA: Miks Tartu kaotas poolfinaali avamängu Raplale?

Alexela KML poolfinaal: TÜ vs AVIS Utilitas Rapla

Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalid algasid vastupidiselt veerandfinaalidele väga intrigeerivalt. Tartu Ülikool kaotas koduväljakul Rapla Avis Utilitas meeskonnale 60:70. Toome siinkohal välja neli kõnekat numbrit, miks tartlased koduväljaku eelise vastastele loovutasid.

2 - Põhiturniiri põhjal liiga enim arenenud mängijaks tunnistatud Janari Jõesaare punktid poolfinaali avamängus. Ta võttis 21 minutiga vaid kaks viset. Täielik kõrbemine, mitte ainult punkte vaadates, vaid nähes mängija olekut ja kehakeelt. Põhiturniiril keskmiselt 11,4 punkti, ent veerandfinaalseerias TLÜ/Kaleviga vaid 5 punkti mängus. Kas Jõesaar ei suuda play-off`i koormat ja vastutust kanda? Tartule tõsine murekoht, sest positsioonile kolm on ta rotatsioonis olevatest meestest sisuliselt ainus valik.

5 - Venky Joisi mänguminutid avakohtumises. Tartu rotatsioon jäi sisuliselt sama lahjaks kui Raplal ehk seitsme mehe peale. Jois viie minutiga midagi väga juurde ei andnud. Pingi pikkus võiks olla seerias Tartu eelis, aga esimeses mängus see ühestki otsast välja ei paistnud.

34 - Tartu meeskonna kahepunktivisete tabavuse protsent (15/43). Kui meeskond paneb kaheseid kehvema protsendiga kui kolmeseid, siis on reeglina kuri karjas (kui just kolmese tagant hullu ei aeta). Tartu esimeses mängus kaugelt hullu ei ajanud.

60 - Tartu punktiskoor avamängus. Sellise numbriga on keeruline võita isegi koduses liigas. Tartu on sel hooajal hoidnud Alexela liigas vastase vaid neljal korral alla 60 punkti (korra TTÜ ja Valga-Valka ning kaks korda G4S-i noortemeeskonna). Need ei ole poolfinaali satsid.