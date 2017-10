Näpud tööle! TTÜ mängumees lõi mobiilipõhise Alexela KML-i fantaasiamängu

TTÜ ja universiaadikoondise mängumees Ivalo Pajumets on kiire suve kõrvalt jõudnud tegeleda ka rakenduspõhise fantasy mängu "SATS" väljatöötamisega. Mäng põhineb kodusel Alexela korvpalli meistriliigal ning liituda saavad kõik huvilised, kes kasutav iOS seadmeid.

Hetkel on rakendus küll saadaval ainult iOS seadmetele, aga tulevikus näevad kindlasti ilmavalgust nii brauseri kui ka Androidi versioon. Hetkel on registreerunud peaaegu 150 kasutajat.

"Arendus, disain ja kõik muu on minu loodud. Ma alustasin selle tegemist juunikuus ja augusti lõpus sai valmis. Ma ei oskagi täpselt öelda kui kaua see ajaliselt, äkki mingi 1,5-2 kuud. Koondiselaagrid ja reisid aeglustasid arendusprotsessi kõvasti," selgitas Pajumets.

Rakenduse leiate SIIT

Mängu Facebooki leht

Hooaja vältel ja lõppedes autasustatakse ka parimaid auhindadega. Auhinnad on veel avalikustamata.

Mängust:

Igal mängupäeval on kasutajal võimalik kokku panna oma koosseis mängijatest, kes parasjagu sellel päeval mängivad. Kõik mängijad maksavad ning nende hind on erinev. Mängija hinna saamiseks liidetakse kokku tema keskmised punktid, keskmised lauapallid ja keskmised resultatiivsed söödud mängu kohta. Hooaja alguses on kõikide mängijate hind 10 mängusisest raha. Täita tuleb 6 positisiooni - mängujuht, viskav tagamängija, väike äär, suur äär, keskmängija ja kuues mees. Kasutaja teenib punkte ja mängusisest raha selle eest, kui hästi tema valitud mängijad esinesid.

Kasutaja valitud mängijad teenivad punkte mängus visatud punktide eest, mängus kogutud lauapallide eest ja mängus kogutud resultatiivsete söötude eest. Ülejäänud statistilised näitajad punktide kogumisel arvesse ei lähe. Kui mäng(ud) on läbi tuleb punktid ära korjata ja punktid liidetakse kasutaja üldskoorile ja mängusisene raha lisatakase kasutaja rahakotti. Punkte saab korjata kuni kella 00:00-ni. Kui punktid jäävad korjamata, jääb ka tasu saamata.