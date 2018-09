Mida kujutab endast Kalev/Cramo tänane vastane Ventspils?

Kalevi hooaja eelsetest vägitegudest on meedias päris palju juttu olnud. Kontrollmängud 6-0, kusjuures turniiril Klaipedas näidati kindlalt koht kätte ka Leedu meistrivõistluste kevadistele medalistidele Vilniuse Lietuvos rytasele ja Klaipeda Neptunasele.

Kalevi koosseisus on kuus välismaalast pluss kuus Eesti koondise karastusega mängijat. Peatreeneriks alates eelmise aasta novembrist leedulane Donaldas Kairys.

Mida kujutab endast aga Ventspils?

Treeneripingil on Kalevile vääriline vastane olemas. Roberts Štelmahersi teenetelehel on Läti meistrikullad Ventspilsiga 2014. ja 2018. aastast ning Balti liiga võit 2013. aasta kevadest. Ta on ühe hooaja peatreenerina töötanud ka Poola kõrgliigas.

Ventspils on stabiilselt kaasa löönud eurosarjades ning kahel viimasel hooajal FIBA Meistrite liiga tasemel. Häbisse pole jäädud, pigem vastupidi, serveeritud on nii mõnigi üllatusvõit. Reeglina on igal aastal jõutud play-offi välja.

Sarnaselt Kalevile on ka Ventspilsil võrreldes mullusega toimunud koosseisus suuri korrektiive. Kui Eesti meistri ridades on uusi tulijaid seitse, siis Ventspilsil lausa üheksa. Kõik kolm välismaalast pluss kuus korraliku tasemega lätlast. Noormängijaid pole siia hulka arvestatud. Põhimõtteliselt uus meeskond, varasemast jäid vaid Maris Gulbis, Rihards Lomažs, Ingus Jakovics ja Rolands Zakis.