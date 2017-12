Matthias Tass sai loa Kalev/Cramost lahkuda

Möödunud hooajast Kalev/Cramo hingekirja kuulunud 18-aastane korvpallur Matthias Tass on ametlikult meeskonnast lahkunud.

Korvpalliliit kinnitas täna Tassi ülemineku Audentese spordiklubi ridadesse. See ei tähenda aga seda, et ta hakkaks mängima G4S Noorteliiga meeskonnas. Audentese spordiklubi ja spordikool on teadupärast kaks täiesti erinevat asja.

Tassi nõuandjad alustavad nüüd läbirääkimisi TTÜ meeskonnaga. Esikohale seatakse noore mängija vajadus lõpetada tänavu gümnaasium korralike hinnetega, sest alates sügisest siirdub ta USA üliõpilasliigasse. Just kool seadis ka Tassi meeskonnavalikutele piirid. Korraks oli tema esindajate mõtetes ka Tartu Ülikooli meeskond, kuid õppimise tõttu peab ta jääma Tallinna.

Tass soovis Kalevist lahkuda, kuna sai seal liiga vähe mänguaega. Kalev proovis üleminekut takistada, kuid mängijal oli lepingus punkt, mis lubas tal pärast Alar Varraku peatreeneri kohalt lahkumist, ka ise meeskonda vahetada. Täna andiski alaliit üleminekuks loa.