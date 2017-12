Matthias Tass on lahkumas Kalev/Cramo meeskonnast

Eelmisest aasta sügisest BC Kalev/Cramo meeskonda kuulunud Matthias Tass on vahetamas klubi. Delfile teadaolevalt liitub 18-aastane keskmängija lähiajal koduse konkurendi TTÜ-ga.

Basket TV korvpallisaate jälgijad on kindlasti kursis, et Kalev/Cramos on ühel mängijal lepingus klausel, mis lubas tal klubist lahkuda, juhul kui lahkub Alar Varrak. See mängija on Matthias Tass.

Delfi omab infot, et Tassi esindajad on käinud TTÜ klubi juures maad uurimas ja üleminek peaks olema lähiaja küsimus. Tass ei kuulunud Kalev/Cramo meeskonda ka selle nädala Eesti meistriliiga mängul, kui võõrsil kohtuti Pärnu Sadamaga.