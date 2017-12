Lindmets lahkus meistriliigast ja liitus Tarvaga

Renato Lindmetsast sai korvpalli Eesti meistrivõistluste 2. liigas palliva RSK Tarvas mängija.

Lindmest alustas tänavust hooaega Tallinna Kalev/TLÜ meeskonnas, kuid tema roll kujunes seal marginaalseks. 33-aastane ääremängija sai väljakule keskmiselt 9 minutiks ning viskas selle ajaga 2,68 punkti ja võttis sama palju lauapalle. Aasta varem pallis ta Valgas, kus keskmine punktisaak oli 10,28.

Lindmetsa jaoks pole Tarvas tundmatu suurus. Rakvere meeskonda kuulus ta ka hooaegadel 2010/11 ja 2012/13. Eesti meistriliigas on ta lisaks mänginud ka Pärnus.

Tänavu on Lindmetsa seganud vanad vigastused, kuid Tarva juhid usuvad, et 2. liiga jaoks on temas veel võimeid küllaga. Meistriliigast tänavuseks hooajaks 2. liigasse kukutatud Tarva eesmärk on tõusta tulevaks aastaks esiliigasse.