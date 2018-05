Kuusmaa: Eesti korvpall vajab kriisikoosolekut

Teisipäeva õhtul Pärnus meeskonna kõrval pronksmedali kaela saanud Kuusmaa arvates on asi nii hull, et korvpalliliit peaks kutsuma kokku kriisikoosoleku otsustamaks, kuidas koduse klubikorvpalliga edasi minna. „Osa mängijaid lõpetab, uusi mängijaid peale ei kasva, vähegi paremad noored lähevad välismaale,” nentis ta. „Peame langetama otsuseid, et kodune liiga jääks üldse püsima.”