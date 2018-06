Korvpalliliidu juhatus kiitis Eesti-Läti ühisliiga kontseptsiooni heaks: osalema hakkab 15 võistkonda

Korvpalli strateegia 2030 raames tutvuti laiendatud strateegia töörühma ettepanekutega. Otsustati kinnitada kuus alatöörühma, mille koosseisude komplekteerimise tähtajaks on 14. august (järgmine juhatuse koosolek). Eesti Korvpalliliidu peasekretäri Keio Kuhi sõnul on võimalus kõikidel kaasa rääkida. „Läbi töörühmade saame rohujuure tasandil minna arengukava detaili. See on koht, kus on võimalus reaalselt midagi muuta ja kõigil enda sisend anda. Selleks on andnud oma nõusoleku kõik Lepaninal laiendatud strateegianõupidamisel osalenud ning paljud korvpalli kogukonna liikmed.“

Strateegia olulisemate punktide alusel kiitis 19. juuni juhatus Eesti Korvpalliliidu enda struktuuri muutmisega. Plaanis on luua spordidirektori-metoodiku ametikoht. Tööülesannete kirjeldus koos konkursikuulutusega avalikustatakse lähiajal.

Juhatuse koosolekul kinnitati ka Eesti Korvpalliliidu 2018/2019 hooaja eelarve.

Olulise muudatusena kinnitati ka üle kümne aasta kehtinud meeste I ja II liiga üleminekusüsteem.

Saku I ja II liiga vahel hakkab toimuma automaatne rotatsioon – esiliiga kaks viimast klubi langeb teise ja teise liiga kaks esimest ülendatakse esiliigasse. Saku I liiga võitja saab võimaluse kandideerida loodavasse Eesti-Läti ühisliigasse.