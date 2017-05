Kolm näitajat, mis ilmestavad Rapla kahte võimsat võitu Tartu üle

Alexela korvpalli meistriliiga poolfinaalseerias Tartu Ülikooli ja Rapla Avis Utilitase vahel on kahe mängu järel seis 2:0 - kuid mitte tartlaste, vaid hoopis Rapla kasuks. Mis on Aivar Kuusmaa meeskonnale edu toonud?

3. Milka, Thomase ja Jõesaare vähene efektiivsus

Tartu selle hooaja kaks stabiilseimat punktitoojat on selles seerias oma standardite kohta olnud sisuliselt pealtvaataja: 51 platsil viibitud minutiga on Milka visanud vaid 14 silma, Thomas on 65 minuti jooksul piirdunud vaid üheksa (!) silmaga. Põhiturniiril viskasid mõlemad keskmiselt 13 punkti mängus. Samasse patta võib panna ka Janari Jõesaare, kes on kahe mängu peale kokku kirja saanud "koguni" seitse punkti.

2. Rapla vägev kaitsemäng

Tartu Ülikool on kahes mängus visanud 60 ja 58 punkti. Sellest vähem saadi kogu hooaja peale kirja vaid ühe korra - seda ka hooaja kõige raskemas mängus, kui FIBA Europe Cupi raames sõideti külla prantslaste Pau-Orthezile ja visati 56 silma. Rapla on kaitses asjad tööle saanud - vabaviskejoonele tartlasi naljalt ei lasta ning väljakult tabavad ülikoolilinna pallurid vaid 36,6-protsendiliselt, kaugelt aga vaid 25-protsendiliselt. "Kaks mängu järjest on meie rünnak väga lukku pandud," tõdes ka Tartu peatreener Gert Kullamäe.

1. Thomas van der Mars kahe mängu järel +26, Janar Talts -25

Meeskondade korvialused ankrud on teinud väga erinevad mängud. Põhihooaja MVP van der Mars on kahe mängu peale kogunud keskmiselt 17,5 punkti ja 12,5 lauapalli, Talts 10,5 punkti ja 8,5 lauapalli. Tartlased vajavad Taltsilt ja Milkalt järgmistes mängudes tunduvalt suuremat panust, kui nad veel finaalipääsule mõelda tahavad. Praegu on van der Marsi väljakul oleku ajal visanud Rapla Tartust 26 punkti enam, Taltsi väljakul viibimise ajal on see näitaja 25.